СК возбудил дело после смерти женщины в махачкалинском роддоме

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Следственный комитет по Дагестанской области возбудил уголовное дело для установления обстоятельств смерти женщины в роддоме № 2 в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.

Как писала 8 декабря газета «Аргументы и Факты Дагестана» со ссылкой на региональный минздрав, смерть Маликат Мусаевой 1991 года рождения могла наступить из-за острого жирового гепатоза (аутоиммунное заболевание, иногда возникающее у женщин во время беременности).

На третий день пребывания женщины в больнице ей экстренно сделали кесарево сечение. Дети стали погибать еще в утробе из-за выраженной печеночной недостаточности. После операции женщина впала в кому и скончалась 1 декабря.