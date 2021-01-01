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СК возбудил дело после смерти женщины в махачкалинском роддоме

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет по Дагестанской области возбудил уголовное дело для установления обстоятельств смерти женщины в роддоме № 2 в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование в рамках уголовного дела продолжается.

Как писала 8 декабря газета «Аргументы и Факты Дагестана» со ссылкой на региональный минздрав, смерть Маликат Мусаевой 1991 года рождения могла наступить из-за острого жирового гепатоза (аутоиммунное заболевание, иногда возникающее у женщин во время беременности).

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Фото:xmaodtphp / VK

На третий день пребывания женщины в больнице ей экстренно сделали кесарево сечение. Дети стали погибать еще в утробе из-за выраженной печеночной недостаточности. После операции женщина впала в кому и скончалась 1 декабря.

В эфире телеканала РГВК «Дагестан» дядя девушки Нурмагомед Мусаев обвинил в ее смерти врачей роддома. По его словам, 22 ноября Маликат стало плохо после лекарственных процедур. Она сообщила об этом дежурным медикам, но они не оказали ей помощь вовремя.

беременная Дагестан Махачкала роддом СК
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