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Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook

Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook из России и других стран стали жаловаться на сбои в работе сервисов. Об этом сообщают данные сайта Downdetector.

По информации портала, сбой в Instagram и Facebook в России произошел 17 сентября, резкий рост жалоб начался около 21:00 по московскому времени. Похожую картину можно наблюдать и в США, Италии, Нидерландах и других странах.

РБК направил запрос представителям Facebook и Instagram.

Больше всего проблем у российских пользователей Instagram возникло с загрузкой контента. Так, 59% оставивших жалобы на Downdetector отметили именно эту проблему. Чуть больше, чем у четверти пользователей не получается войти в соцсеть, а 12% имеют проблемы именно с веб-сайтом Instagram, а не приложением.

Что касается Facebook, то 83% жалоб на Downdetector касались проблем с сайтом, а 16% проблем с авторизацией.

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