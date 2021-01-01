Более 5,8 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 5820 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за время пандемии в Москве от коронавируса вылечились 512 969 человек. Накануне оперативный штаб сообщил о 5746 выздоровевших.

Москва остается лидером среди регионов России по ежедневному приросту числа зараженных. Накануне в столице выявили 5145 новых случаев заражения. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 5232 заразившихся.

Накануне в столице произошла утечка данных почти 100 тыс. жителей города, переболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы Эдуард Лысенко, утечка произошла в результате человеческого фактора.