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Пандемия коронавируса ,  
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Более 5,8 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 5820 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего за время пандемии в Москве от коронавируса вылечились 512 969 человек. Накануне оперативный штаб сообщил о 5746 выздоровевших.

Москва остается лидером среди регионов России по ежедневному приросту числа зараженных. Накануне в столице выявили 5145 новых случаев заражения. Днем ранее оперативный штаб сообщал о 5232 заразившихся.

Накануне в столице произошла утечка данных почти 100 тыс. жителей города, переболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщил руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы Эдуард Лысенко, утечка произошла в результате человеческого фактора.

Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

«Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — сказал Лысенко.

В столице с 5 декабря началась массовая вакцинация. На первом этапе привиться могут медики и преподаватели. По словам мэра Москвы, Сергея Собянина, для победы над эпидемией должны привиться до 7 млн москвичей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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