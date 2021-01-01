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Политика ,  
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Германия подсчитала убытки Евросоюза от антироссийских санкций

Санкции против России ежегодно обходятся Евросоюзу в €21 млрд. К такому выводу пришли эксперты Института экономических исследований Ifo. Исследование было сделано по заказу торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд», — рассказал управляющий директор ТПП Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.

При этом больше всего из-за антироссийских санкций пострадали обрабатывающая и химическая промышленности, а также автомобилестроение и машиностроение.

По мнению автора исследования и руководительницы центра Ifo по вопросам внешней экономики Лисандры Флах, отмена санкций благоприятно скажется как российской, так и на немецкой экономике. Особенно от этого выиграет восточная часть Германии.

Политик из Германии заявил об ущербе от действия российских контрсанкций
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Руководитель Центра содействия экономическому сотрудничеству межу Германией и Россией при ТПП Аарон Решке также добавил, что при отмене санкций ФРГ сможет увеличить свой экспорт в Россию более чем на 15%.

«Исследование еще раз показывает, что с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышам с обеих сторон», — подытожил Бергхаузен.

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Ранее глава партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в земле Тюрингия в Германии Майк Моринг заявил, что ответные санкции, введенные Россией против Евросоюза наносят большой ущерб экономике ФРГ. Тогда он заявил, что до введение контрсанкций Германия почти не ощущала на себе действия ограничений, введенных со стороны ЕС.

Германия и другие страны Евросоюза ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году после присоединения Крыма и обострения ситуации в Донбассе. Тогда в ответ Россия объявила продовольственное эмбарго, ограничив ввоз молочной и мясной продукции, а также фруктов и овощей.

санкции Германия Евросоюз
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