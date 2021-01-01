Германия подсчитала убытки Евросоюза от антироссийских санкций

Санкции против России ежегодно обходятся Евросоюзу в €21 млрд. К такому выводу пришли эксперты Института экономических исследований Ifo. Исследование было сделано по заказу торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд», — рассказал управляющий директор ТПП Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.

При этом больше всего из-за антироссийских санкций пострадали обрабатывающая и химическая промышленности, а также автомобилестроение и машиностроение.

По мнению автора исследования и руководительницы центра Ifo по вопросам внешней экономики Лисандры Флах, отмена санкций благоприятно скажется как российской, так и на немецкой экономике. Особенно от этого выиграет восточная часть Германии.