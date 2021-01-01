Германия подсчитала убытки Евросоюза от антироссийских санкций
«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в €5,45 млрд. Для Европейского союза затраты составляют €21 млрд», — рассказал управляющий директор ТПП Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.
При этом больше всего из-за антироссийских санкций пострадали обрабатывающая и химическая промышленности, а также автомобилестроение и машиностроение.
По мнению автора исследования и руководительницы центра Ifo по вопросам внешней экономики Лисандры Флах, отмена санкций благоприятно скажется как российской, так и на немецкой экономике. Особенно от этого выиграет восточная часть Германии.