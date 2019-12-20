Конгресс США одобрил бюджет на 2020 год для предотвращения шатдауна

Конгресс США одобрил бюджет на 2020 год для предотвращения шатдауна

Верхняя палата американского конгресса одобрила и направила на подписание президенту Дональду Трампу пакет документов по бюджету США на 2020 год. Об этом сообщает Reuters.

Два больших законопроекта о финансировании государственных программ до сентября 2020 года предполагают расходы в размере $1,4 трлн. Ожидается, что Трамп подпишет бюджет до полуночи 20 декабря.

Отмечается, что на военные расходы Пентагон получит $738 млн, что на $22 млн больше, чем в прошлом году.

Также проект бюджета содержит ряд новых инициатив. Среди них финансирование военно-космических сил, отмена некоторых налогов для финансирования системы медицинского страхования.

Закон о временном бюджете США, подписанный Трампом 21 ноября, истекает 20 декабря этого года. В случае отсутствия утвержденного главой государства нового бюджета после этой даты работа правительства страны приостанавливается.