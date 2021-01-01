МИД Израиля вызвал российского посла после интервью The Jerusalem Post

Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в Министерство иностранных дел из-за его высказывания в интервью газете The Jerusalem Post. Об этом сообщается на сайте израильского дипведомства.

«Политический директор МИД Израиля Алон Бар сегодня вызвал на встречу посла России в Израиле Анатолия Викторова. Бар выразил яростный протест против высказывания Викторова, опубликованного в газете The Jerusalem Post 8 октября», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что речь идет о высказывании Викторова о политических проблемах в регионе. В интервью The Jerusalem Post приводятся его слова о том, что невыполнение страной резолюций ООН по израильско-арабскому и израильско-палестинскому конфликтам является более серьезной проблемой, чем деятельность Ирана.

После встречи в дипмиссии России заявили, что корреспондент, общавшаяся с послом, исказила его высказывание, добавив «личные комментарии к вырванным из контекста цитатам». В связи с этим посольство направило официальное письмо на имя главного редактора The Jerusalem Post.