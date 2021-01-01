СМИ узнали о планах Байдена назначить Буттиджича послом США в Китае

Пит Буттиджич (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Кандидат от демократов Джо Байден, которого ведущие американские СМИ уже назвали победителем президентских выборов в США, рассматривает возможность назначить бывшего претендента на пост главы государства демократа Пита Буттиджича послом США. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным портала, представлять интересы США Буттиджич скорее всего будет в Китае. Политик также может занять руководящий пост и внутри страны, в том числе в министерствах транспорта или торговли, допускают источники портала.

Однако сам Буттиджич дал понять, что больше всего интересуется внешней политикой или сферой национальной безопасности, добавили они.

Буттиджичу 38 лет. Он бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана и открытый гей.