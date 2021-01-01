СМИ узнали о планах Байдена назначить Буттиджича послом США в Китае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,59) Инвестиции, 08 дек, 12:54
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,2 (-0,77) Инвестиции, 08 дек, 12:54
Экс-главу собственной безопасности СКР этапировали из Лефортово в колонию Общество, 11:24 Власти начали проверку из-за утечки данных переболевших COVID москвичей Общество, 11:21 СК заявил о проверке причастности Фургала к особо крупному мошенничеству Бизнес, 11:21 Что приготовил японский премиум-бренд косметики к Новому году РБК и Cle de Peau Beaute, 11:21 Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества Общество, 11:09 Россия запретила ввоз помидоров из одной из областей Армении Бизнес, 11:03 Ozon раскрыл итоги размещения акций на бирже Инвестиции, 11:01 Почему все говорят про DeFi и как разумно инвестировать в новый рынок Крипто, 11:00 ВТБ отметил двукратный рост спроса на апартаменты из-за данных о запрете Недвижимость, 10:59 Аксенов пригрозил увольнять крымских чиновников за корпоративы Общество, 10:53 Как стартапу найти инвестиции, связи и рынок сбыта РБК и Сбер500, 10:52 Резервный судья опроверг обвинения в расизме после прерванного матча ЛЧ Спорт, 10:51 Вы передали зарубежные активы номиналу: к чему готовиться Pro, 10:50 СМИ узнали о планах Байдена назначить Буттиджича послом США в Китае Политика, 10:47
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,31 -0,27% EUR/RUB ₽88,91 -0,08% EUR/USD $1,21 +0,22%
Выборы президента США ,  
0 

СМИ узнали о планах Байдена назначить Буттиджича послом США в Китае

Пит Буттиджич
Пит Буттиджич (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Кандидат от демократов Джо Байден, которого ведущие американские СМИ уже назвали победителем президентских выборов в США, рассматривает возможность назначить бывшего претендента на пост главы государства демократа Пита Буттиджича послом США. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным портала, представлять интересы США Буттиджич скорее всего будет в Китае. Политик также может занять руководящий пост и внутри страны, в том числе в министерствах транспорта или торговли, допускают источники портала.

Однако сам Буттиджич дал понять, что больше всего интересуется внешней политикой или сферой национальной безопасности, добавили они.

Байден определился с кандидатом на пост министра обороны
Политика
Ллойд Остин

Буттиджичу 38 лет. Он бывший офицер военно-морской разведки США, экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана и открытый гей.

На президентских выборах в США в 2020 году Буттиджич был одним из кандидатов от Демократической партии. 1 марта он покинул предвыборную гонку и заявил, что поддержит Байдена.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, однако ведущие американские СМИ сообщили, что выиграл Байден. Результаты выборов 14 декабря должна утвердить коллегия выборщиков, а затем — конгресс США.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
посол США Джо Байден
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,29 -0,3% EUR/RUB ₽88,9 -0,1% EUR/USD $1,21 +0,22%
Материалы по теме
Байден обещал США «самое разнообразное» по расе и полу правительство
Политика
Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США
Политика
В команде Байдена назвали дату объявления о назначениях в администрацию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter