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Выборы президента США ,  
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YouTube решил удалять оспаривающие победу Байдена на выборах видеозаписи

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С 9 декабря YouTube блокирует все видеоролики, в которых содержится информация или утверждения о том, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах мошенническим способом. Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Мы начнем удалять любой загружаемый (сегодня или впоследствии) контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020», — говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что «достаточное количество штатов» сообщили итоги голосования, подтвердив победу Байдена.

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«Например, мы удалим видеоролики, в которых утверждается, что кандидат в президенты выиграл выборы из-за широко распространенных сбоев программного обеспечения или ошибок во время подсчета голосов», — пояснили в YouTube.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Официальные результаты голосования пока не объявлены, однако, по данным американских СМИ, победу на них одержал кандидат от демократической партии Джо Байден. При этом действующий президент республиканец Дональд Трамп не признает результаты голосования и заявляет, что Байден набрал высокий процент проголосовавших мошенническим способом. Он попытался оспорить результаты в суде, однако большинство исков были отклонены. При этом в Белом доме заявляют, что процесс передачи власти от Трампа к Байдену будет мирным.

Байден YouTube выборы в США
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