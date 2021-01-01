YouTube решил удалять оспаривающие победу Байдена на выборах видеозаписи

С 9 декабря YouTube блокирует все видеоролики, в которых содержится информация или утверждения о том, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах мошенническим способом. Об этом компания сообщила в своем блоге.

«Мы начнем удалять любой загружаемый (сегодня или впоследствии) контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020», — говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что «достаточное количество штатов» сообщили итоги голосования, подтвердив победу Байдена.

«Например, мы удалим видеоролики, в которых утверждается, что кандидат в президенты выиграл выборы из-за широко распространенных сбоев программного обеспечения или ошибок во время подсчета голосов», — пояснили в YouTube.