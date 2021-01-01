Правительство продлило прием заявок на компенсацию за вывозные рейсы

Фото: Александр Чаплыгин / Global Look Press

Правительство продлило до 10 декабря срок заявок для авиакомпаний, выполнявших вывозные рейсы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, чтобы получить субсидии, авиакомпании должны предоставить необходимые документы в Росавиацию до 10 декабря. Ранее этот срок был установлен до 1 августа.

В апреле Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Тогда россиян, которые вынужденно остались за границей, вывозили специальными рейсами. С 21 сентября вывозные рейсы прекратились.

Как сообщал ТАСС, в ноябре Росавиация разрешила некоторым авиакомпаниям осуществлять вывозные рейсы граждан из-за рубежа после выполнения грузовых или грузопассажирских полетов. Такие рейсы не имеют регулярного характера и должны выполняться не чаще одного раза в неделю.