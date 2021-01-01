Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом

Геннадий Труханов (Фото: gennadiytruhanov / Facebook)

Мэр Одессы Геннадий Труханов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом глава города сообщил на своей странице в Facebook.

«Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем ухожу на самоизоляцию — до выздоровления и получения отрицательного результата», — написал Труханов.

По словам мэра, у него пока неплохое самочувствие. Всю работу он планирует осуществлять в дистанционном формате.Труханов также призвал жителей города придерживаться правил безопасности в связи с распространением коронавируса.

Ранее инфекцией переболели президент Украины Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.