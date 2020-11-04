Мэр Киева Виталий Кличко вылечился от коронавируса

Виталий Кличко (Фото: Zuma / Global Look Press)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что вылечился после заражения коронавирусом. Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга.

«Мой тест на коронавирус негативный, я чувствую себя хорошо, то есть сейчас полон сил и готов работать», — сказал мэр Киева. Трансляцию Кличко вел из офисного помещения.

Кличко сказал о том, что он заразился коронавирусом 24 октября и по этой причине не смог проголосовать на местных выборах 25 октября.

Кличко победил на выборах мэра Киева. Об этом накануне заявил заместитель главы Киевской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов после обработки 56% голосов. Однако, по данным экзитполов, возможен второй тур. Окончательные итоги выборов будут объявлены 6 ноября.