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В Дании обвиняемый в шпионаже гражданин России не признал свою вину

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД России / Facebook)

Россиянин, которого прокуратура Дании обвиняет в шпионаже в пользу российских спецслужб, не признает свою вину. Об этом сообщила представитель МИДа Мария Захарова.

Россия рассматривает арест и начавшееся судебное разбирательство как «очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена». Захарова отметила, что происходящее напоминает охоту на ведьм и ставит под удар деятельность российских специалистов в Дании.

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Фото:Nerijus Adomaitis / Reuters

В МИДе указали, что с момента задержания россиянина сотрудники консульского отдела посольства России в Дании оказывают ему необходимую помощь, посещают в изоляторе временного содержания, а также содействовали в налаживании связи с родными и близкими.

9 декабря датская прокуратура сообщила, что россиянину было предъявлено обвинение по ст. 108 УК королевства. Мужчину заподозрили в возможной передаче данных о технологиях, используемых в энергетике. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. Газета Jyllands-Posten сообщает, что судебные слушания по делу пройдут в закрытом режиме. В российском посольстве в Дании назвали ошибкой арест и обвинение.

Мария Захарова МИД Дания шпионаж
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