СК проверит осквернения памятников советским воинам в Литве

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следственный комитет России начал проверку сообщений об осквернении памятников советским воинам в Литве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка», — заявила Петренко.

По данным ведомства, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941–1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии на братском кладбище в городе Обяляй. Также в ведомстве утверждают, что на памятниках была нанесена оскорбительная символика.

Ранее «Sputnik-Литва» со ссылкой на ассоциацию военной истории «Забытые солдаты» сообщил, что на братском кладбище в Обяляе неизвестные облили краской памятники и нарисовали на них свастику.