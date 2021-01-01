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СК проверит осквернения памятников советским воинам в Литве

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Следственный комитет России начал проверку сообщений об осквернении памятников советским воинам в Литве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка», — заявила Петренко.

В Литве неизвестные облили краской памятник советскому воину
Общество
Фото:kedainiurajonosavivaldybe / Facebook

По данным ведомства, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941–1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии на братском кладбище в городе Обяляй. Также в ведомстве утверждают, что на памятниках была нанесена оскорбительная символика.

Ранее «Sputnik-Литва» со ссылкой на ассоциацию военной истории «Забытые солдаты» сообщил, что на братском кладбище в Обяляе неизвестные облили краской памятники и нарисовали на них свастику.

В июне в Литве неизвестные облили краской памятник советскому воину, который расположен на воинском кладбище в поселке Шета Кедайняйского района.

СК осквернение памятника Литва
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