Фото: kedainiurajonosavivaldybe / Facebook

В Литве неизвестные облили краской памятник советскому воину, расположенный на воинском кладбище в поселке Шета Кедайняйского района. Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства России в Вильнюсе Александр Кудрявцев.

«Сейчас выясняем обстоятельства этого безобразного происшествия, на место выехал сотрудник посольства. По этому поводу также связались с представителями местных властей, которые заверили, что памятник в ближайшее время будет приведен в порядок», — заявил представитель дипмиссии. В посольстве добавили, что держат ситуацию на контроле.

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Ранее на странице администрации района в Facebook была опубликована фотография памятника, облитого красной краской. «Я не терплю хулиганское поведение. Надеюсь, что в ходе расследования виновные будут найдены и должным образом наказаны», — приводятся слова главы Кедайняйского района Валентинаса Тамулиса. Отмечается, что на место происшествия выехала полиция.

В конце мая в Харькове неизвестные дважды облили краской памятник маршалу Георгию Жукову. В генконсульстве России отмечали, что хулиганские выходки в отношении монумента приобрели регулярный характер.