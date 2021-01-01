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Рост цен и низкие зарплаты: топ главных страхов россиян. Инфографика

Россиян не слишком беспокоит угроза дефицита или запрета выезда за границу; в топ главных страхов не попал даже риск новых волн эпидемии COVID-19. Что действительно пугает граждан — рост цен, низкая зарплата и качество медицины

Запрет выезда за границу не попал в топ-5 страхов россиян из-за COVID
Общество
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

  • Опрос проводился исследовательским холдингом «Ромир».
  • Более половины россиян (58%) в последнее время стали чаще беспокоиться о своем здоровье. У женщин это проявляется больше — за собственное здоровье переживают 63% опрошенных.
  • Претензии у россиян вызывает и степень подготовленности системы здравоохранения к росту случаев заболеваемости коронавирусом. 43% опрошенных по всей России сочли подготовленность плохой или очень плохой, более трети (39%) назвали ее средней или удовлетворительной и лишь 18% — хорошей или отличной. Половина опрошенных в целом негативно оценивает российское здравоохранение.
опрос социология «Ромир» коронавирус
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