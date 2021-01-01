Рост цен и низкие зарплаты: топ главных страхов россиян. Инфографика

Россиян не слишком беспокоит угроза дефицита или запрета выезда за границу; в топ главных страхов не попал даже риск новых волн эпидемии COVID-19. Что действительно пугает граждан — рост цен, низкая зарплата и качество медицины

Опрос проводился исследовательским холдингом «Ромир».

Более половины россиян (58%) в последнее время стали чаще беспокоиться о своем здоровье. У женщин это проявляется больше — за собственное здоровье переживают 63% опрошенных.

Претензии у россиян вызывает и степень подготовленности системы здравоохранения к росту случаев заболеваемости коронавирусом. 43% опрошенных по всей России сочли подготовленность плохой или очень плохой, более трети (39%) назвали ее средней или удовлетворительной и лишь 18% — хорошей или отличной. Половина опрошенных в целом негативно оценивает российское здравоохранение.