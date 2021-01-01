В Петербурге СК проверит данные о смерти выписанного из больницы мужчины

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге Следственный комитет организовал проверку по факту обнаружения у одного из домов по улице Доблести тела 65-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ведомства.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти мужчины», — говорится в сообщении СК.

Ранее ТАСС и «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщали, что на ул. Доблести умер пожилой мужчина, которого только что выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. По данным «Фонтанки» и портала «Московский комсомолец», пенсионер проходил лечение от коронавирусной инфекции и пневмонии в ГКБ№15 Санкт-Петербурга. Выписали его после сдачи тестов на COVID, показавших отрицательный результат.

По словам дочери пенсионера, которые цитировал «Московский комсомолец», ее отец по пути из больницы чувствовал себя плохо, а после выхода из машины стал задыхаться и умер.