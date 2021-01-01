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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге пациент умер сразу после выписки из коронавирусной больницы

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Пожилой мужчина умер по дороге из больницы домой, где должен был соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Также со ссылкой на источники об этом сообщала «Фонтанка».

«Мужчина скончался на улице Доблести, стал задыхаться. Незадолго до этого его выписали из больницы на домашнюю самоизоляцию с диагнозом «ковид», [он] шел до дома», — приводит ТАСС слова своего собеседника.

По словам источника агентства, родственники арендовали для мужчины квартиру специально для прохождения периода самоизоляции, а из больницы мужчину встречал родственник.

Издание «Фонтанка» уточняет, что лечение пенсионер проходил в ГКБ№15 Санкт-Петербурга. РБК обратился в больницу за комментарием, но там давать пояснения по поводу инцидента отказались.

Новостной портал «Московский комсомолец» со ссылкой на дочь пенсионера приводит информацию о том, что выписали мужчину после сдачи тестов на коронавирус, показавших отрицательный результат. По ее словам, перед выпиской врачи составили список рекомендаций.

«Выписали его вчера в плохом состоянии, муж ехал с ним на такси, ему всю дорогу было нехорошо», — цитирует газета слова дочери умершего пациента. Она также добавила, что после выхода из автомобиля ее отец стал задыхаться и упал, а скорая доехать до места не успела и бывший пациент ГКБ№15 Санкт-Петербурга скончался прямо на улице.

РБК также обратился за комментарием в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга и в пресс-службу управления Следственного комитета по городу.

коронавирус новости Санкт-Петербург
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