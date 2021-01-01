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Политика ,  
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Украина выразила протест в связи с приватизацией винзавода «Массандра»

Винный завод «Массандра»
Винный завод «Массандра» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

МИД Украины выразил протест в связи с запланированной приватизацией винодельческого и виноградарского объединения «Массандра» в Крыму, а также сообщил о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому государство-оккупант не имеет право национализировать или «приватизировать» имущество (на «оккупированных территориях». — РБК). Любое отчуждение имущества украинского Государственного концерна «Массандра» является преступлением», — говорится в сообщении.

Также МИД напомнил, что в 2017 году в связи с «оккупационным администрированием экспроприированного завода «Массандра» власти страны ввели санкции, действие которых продлили до июня 2021 года. И призвал международное сообщество не участвовать в запланированном аукционе по продаже винзавода.

Власти Крыма выставили «Массандру» на торги
Бизнес
Розлив вина на винзаводе &laquo;Массандра&raquo; в Крыму

«Массандра» стала госсобственностью Крыма в феврале 2019 года. Соответствующее распоряжение отдал бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. В середине ноября власти республики выставили акции винзавода на торги. На электронный аукцион выставлено единым лотом 3 575 899 662 обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 руб. за штуку. Это 100% уставного капитала предприятия. Начальная стоимость продажи составит 5,3 млрд руб. Аукцион с шагом 26,5 млн руб. проведут 14 декабря.

Винзавод «Массандра» основан в конце XIX века. Главный подвал постройки 1897 года представляет собой семь тоннелей. Длина каждого 150 метров. Первое вино было заложено сюда в 1898 году.

Винзавод находится на территории Крымского полуострова, который власти Украины считают своей «временно оккупированной» территорией. В 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором абсолютное большинство жителей проголосовало за вступление в состав России. Российские власти считают вопрос о принадлежности Крыма закрытым.

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