Путин показал журналистам свою «тайную комнату» в Кремле

Президент России Владимир Путин продемонстрировал журналистам свою комнату, которая располагается в первом корпусе Кремля. Кадры были показаны в отрывке программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Изначально президент показал журналистам свой рабочий кабинет. Затем он рассказал, что за дверью располагается еще несколько комнат, где никогда не были журналисты.

«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера. Вы здесь, наверное, первые», — сказал Путин.

В сюжете журналист ВГТРК Павел Зарубин называет ее «тайной комнатой».

На кадрах видно, что рядом со столом президента в кабинете лежат детские поделки и рисунки, которые были подарены ему во время различных рабочих поездок, а на стене в кабинете висит портрет Петра I.

Также глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним.