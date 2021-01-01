Путин принес соболезнования близким последнего министра обороны СССР

Евгений Шапошников (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким маршала авиации Евгения Шапошникова, последнего министра обороны СССР. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Светлая память о Евгении Ивановиче Шапошникове навсегда сохранится в сердцах его родных, однополчан, товарищей и сослуживцев», — говорится в сообщении.

Путин назвал Шапошникова профессионалом, который внес значимый личный вклад в поддержание обороны России.

Шапошников умер на 79-м году жизни 8 декабря. По информации ТАСС и Telegram-канала Mash, причиной смерти стал коронавирус. Mash сообщил, что в конце ноября у экс-министра диагностировали COVID-19 и пневмонию, Шапошников попал в больницу. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако врачи не смогли его спасти.