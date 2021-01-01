Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Глубочайшее преклонение перед героями объединяет все поколения граждан России, а честное, искреннее стремление быть достойными ее великой истории рождает новых героев», — указал российский лидер.

Президент отметил, что праздник существует для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто был удостоен званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

Путин добавил, что в России чтут всех защитников страны, которые в разные времена сражались за родину. «Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг — воинский, человеческий, профессиональный», — отметил политик. Среди них президент перечислил тех, кто трудится на обороне и в медицине.