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Общество ,  
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Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Глубочайшее преклонение перед героями объединяет все поколения граждан России, а честное, искреннее стремление быть достойными ее великой истории рождает новых героев», — указал российский лидер.

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Президент отметил, что праздник существует для того, чтобы отдать дань уважения тем, кто был удостоен званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

Путин добавил, что в России чтут всех защитников страны, которые в разные времена сражались за родину. «Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью выполняет свой долг — воинский, человеческий, профессиональный», — отметил политик. Среди них президент перечислил тех, кто трудится на обороне и в медицине.

День Героев Отечества отмечают с 2007 года. В дореволюционной России в этот день отмечали так называемый праздник георгиевских кавалеров, который считался главным воинским праздником.

В декабре прошлого года режиссер Александр Сокуров выразил недоумение тем фактом, что звание Герой России есть у чеченцев, когда-то воевавших против России. Сокуров предложил в этой связи переосмыслить статус звания. В ответ Путин заявил, что Героя достойны все, кто встал на сторону России и готов за нее умереть.

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