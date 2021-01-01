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СК начал проверку после пожара в здании онкоцентра в Москве

Фото:Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следователи организовали доследственную проверку по факту пожара, возникшего в одном из корпусов Московского международного онкологического центра, который находится на реконструкции. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Москве.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

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Здание Московского международного онкологического центра

Пожар произошел утром 3 декабря на строительной площадке, расположенной по улице Дурова. В результате пожара погибли двое рабочих, проводивших реконструкцию.

Как ранее сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России, спасатели получили информацию о пожаре 3 октября около 05:00. Возгорание произошло на третьем этаже здания, расположенного по адресу: ул. Дурова, д. 26, стр. 5.
Из постройки были спасены 27 рабочих, еще двое погибли. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар ликвидировали в 6:03. 

пожар Следственный комитет по Москве доследственная проверка медицинский центр
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