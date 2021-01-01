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Пандемия коронавируса ,  
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Губернатор Ленинградской области запретил елки и корпоративы

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запретил проведение новогодних елок и корпоративов, сообщается на странице администрации региона в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что «вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, а также городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах».

С 30 декабря по 3 января будут закрыты фуд-корты во всех торговых центрах области. Театры и концертные залы должны быть заполнены не более чем наполовину, зрители обязаны надевать маски.

Группы в детских оздоровительных лагерях также могут быть заполнены не более чем на 50%, причем дети и сотрудники одной смены должны заехать одновременно. Медикам полностью компенсируют стоимость путевок в лагеря для детей.

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Фото:Francois Mori / AP

За последние сутки в Ленинградской области выявлено 216 случаев заражения коронавирусом, умерли шесть человек, выздоровели 203. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировали 18 647 случаев заболевания COVID-19, умерли 164 человека, вылечились 14 255.

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе близится полный локдаун. Беглов призвал соблюдать меры против распространения COVID-19, чтобы не допустить превращения новогодних праздников «в марафон передачи коронавируса».

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Власти Петербурга ранее дополнительно ограничили работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в новогодние праздники. С 30 декабря по 3 января они будут закрыты, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и ресторанам разрешат принимать клиентов только до 19:00.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ленинградская область коронавирус елки корпоративы Новый год
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