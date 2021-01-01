Губернатор Ленинградской области запретил елки и корпоративы

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко запретил проведение новогодних елок и корпоративов, сообщается на странице администрации региона в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что «вводится запрет на проведение новогодних корпоративов, а также городских и районных елок в общественных местах, кафе и ресторанах».

С 30 декабря по 3 января будут закрыты фуд-корты во всех торговых центрах области. Театры и концертные залы должны быть заполнены не более чем наполовину, зрители обязаны надевать маски.

Группы в детских оздоровительных лагерях также могут быть заполнены не более чем на 50%, причем дети и сотрудники одной смены должны заехать одновременно. Медикам полностью компенсируют стоимость путевок в лагеря для детей.