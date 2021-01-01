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Общество ,  
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Пушкина предложила распространить закон об иноагентах на «консерваторов»

Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: duma.gov.ru)

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила распространить закон об иностранных агентах на консерваторов. Об этом она сказала РБК.

«В последние пять-семь лет по России активно работают организации и сети «консервативной» идеологии. А закон применяется только к НКО «либеральной» идеологии. «Консервативные» фонды точно так же связаны с зарубежными центрами, как и «либеральные», — сказала Пушкина.

Депутат отметила, что в политике есть место для здорового консерватизма. Она привела слова президента Владимира Путина, который заявлял, что «здоровый консерватизм предполагает использование всего лучшего, нового, перспективного для обеспечения поступательного развития». Этот консерватизм, указывает Пушкина, отличается от того, который «западные сети через своих российских партнеров продвигают в Россию»: такая идеология имеет «глубоко архаичную, реакционную, антинаучную повестку дня», сочетающуюся с конспирологией, теориями ненависти и насилия.

Консерватизм, как и либерализм, придумал Запад, отмечает парламентарий, о чем говорил и глава государства. «Источниками консервативной повестки дня в США являются крайне правые круги, наиболее реакционная часть истеблишмента государства и его капитала», — пояснила Пушкина.

По ее мнению, «консервативные сети США» действуют так же, как и «либеральные»: они «распространяют свои ценности и американское влияние в мире через фонды и некоммерческие организации», включая своих российских партнеров. Депутат провела аналогию между демократами, которые являются «левым кулаком боксера» и консерваторами — «правым кулаком», при этом «голова у боксера одна».

По ее словам, так же, как «либералы использовали понятие «демократия» для решения своих задач», консерваторы используют «традиционные ценности». «Как либералы в 1990-е внедрили искаженный либерализм в Россию, так в последние годы западные круги совместно с российскими эмиссарами ведут внедрение искаженного «консерватизма», — добавила она.

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Пушкина перечислила несколько «консервативных» организаций в России: Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation), Всемирный конгресс семей (World Congress of Families), Национальная стрелковая ассоциация (The National Rifle Association). «Закон должен применяться и к ним», — считает она.

По ее словам, закон об иностранных агентах — юридический инструмент, призванный «обеспечить прозрачность работы общественных организаций с зарубежным финансированием», и он не должен превратиться в инструмент охоты на ведьм.

Госдума 8 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность признания иностранными агентами физических лиц. Авторы инициативы предлагают по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО вносить в реестр общественные объединения, не зарегистрированные в стране и получающие иностранное финансирование для участия в политической деятельности.

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«На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании», — говорится в сообщении Госдумы. В материалах, распространяемых такими объединениями, в том числе через СМИ, должно быть указано, что они «произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента».

Оксана Пушкина новости иностранные агенты
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