Пушкина предложила распространить закон об иноагентах на «консерваторов»

Оксана Пушкина (Фото: duma.gov.ru)

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила распространить закон об иностранных агентах на консерваторов. Об этом она сказала РБК.

«В последние пять-семь лет по России активно работают организации и сети «консервативной» идеологии. А закон применяется только к НКО «либеральной» идеологии. «Консервативные» фонды точно так же связаны с зарубежными центрами, как и «либеральные», — сказала Пушкина.

Депутат отметила, что в политике есть место для здорового консерватизма. Она привела слова президента Владимира Путина, который заявлял, что «здоровый консерватизм предполагает использование всего лучшего, нового, перспективного для обеспечения поступательного развития». Этот консерватизм, указывает Пушкина, отличается от того, который «западные сети через своих российских партнеров продвигают в Россию»: такая идеология имеет «глубоко архаичную, реакционную, антинаучную повестку дня», сочетающуюся с конспирологией, теориями ненависти и насилия.

Консерватизм, как и либерализм, придумал Запад, отмечает парламентарий, о чем говорил и глава государства. «Источниками консервативной повестки дня в США являются крайне правые круги, наиболее реакционная часть истеблишмента государства и его капитала», — пояснила Пушкина.

По ее мнению, «консервативные сети США» действуют так же, как и «либеральные»: они «распространяют свои ценности и американское влияние в мире через фонды и некоммерческие организации», включая своих российских партнеров. Депутат провела аналогию между демократами, которые являются «левым кулаком боксера» и консерваторами — «правым кулаком», при этом «голова у боксера одна».