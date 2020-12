Пушкина предложила распространить закон об иноагентах на «консерваторов»

По ее словам, так же, как «либералы использовали понятие «демократия» для решения своих задач», консерваторы используют «традиционные ценности». «Как либералы в 1990-е внедрили искаженный либерализм в Россию, так в последние годы западные круги совместно с российскими эмиссарами ведут внедрение искаженного «консерватизма», — добавила она.

Пушкина перечислила несколько «консервативных» организаций в России: Фонд «Наследие» (The Heritage Foundation), Всемирный конгресс семей (World Congress of Families), Национальная стрелковая ассоциация (The National Rifle Association). «Закон должен применяться и к ним», — считает она.

По ее словам, закон об иностранных агентах — юридический инструмент, призванный «обеспечить прозрачность работы общественных организаций с зарубежным финансированием», и он не должен превратиться в инструмент охоты на ведьм.

Госдума 8 декабря приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность признания иностранными агентами физических лиц. Авторы инициативы предлагают по аналогии с правовым регулированием деятельности НКО вносить в реестр общественные объединения, не зарегистрированные в стране и получающие иностранное финансирование для участия в политической деятельности.

«На общественные объединения, включенные в указанный реестр, возлагается обязанность ежеквартально информировать уполномоченный орган об объеме и целях получаемого иностранного финансирования и его фактическом расходовании», — говорится в сообщении Госдумы. В материалах, распространяемых такими объединениями, в том числе через СМИ, должно быть указано, что они «произведены незарегистрированным общественным объединением, выполняющим функции иностранного агента».