В Азербайджане из-за COVID ограничат перемещение в некоторых районах

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Правительство Азербайджана приняло решение ужесточить карантинные меры в республике в связи с «высоким уровнем заражения» коронавирусом в последние месяцы, сообщается на сайте кабинета министров.

Новые меры подразумевают в том числе запрет на въезд в некоторые города и регионы, а также запрет на выезд из них.

В частности, будут закрыты города Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингечевир, Апшеронский район, а также Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Закаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар, Исмаиллы, за исключением движения спецтранспорта. Работники некоторых сфер могут перемещаться между городами, но при наличии служебного удостоверения и регистрации на государственном портале.

Жители, которым нужно покинуть свои дома для совершения покупок (продукты, лекарства, товары первой необходимости), для лечения, посещения банка или почты, а также ради похорон родственника, должны получать специальные разрешения. Разрешение будет действовать три часа, получить его можно раз в сутки. Предприятиям общественного питания разрешается работать только на доставку или онлайн.