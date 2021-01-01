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Пандемия коронавируса ,  
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В Азербайджане из-за COVID ограничат перемещение в некоторых районах

Фото:Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / Sputnik / РИА Новости

Правительство Азербайджана приняло решение ужесточить карантинные меры в республике в связи с «высоким уровнем заражения» коронавирусом в последние месяцы, сообщается на сайте кабинета министров.

Новые меры подразумевают в том числе запрет на въезд в некоторые города и регионы, а также запрет на выезд из них.

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В частности, будут закрыты города Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингечевир, Апшеронский район, а также Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Закаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар, Исмаиллы, за исключением движения спецтранспорта. Работники некоторых сфер могут перемещаться между городами, но при наличии служебного удостоверения и регистрации на государственном портале.

Жители, которым нужно покинуть свои дома для совершения покупок (продукты, лекарства, товары первой необходимости), для лечения, посещения банка или почты, а также ради похорон родственника, должны получать специальные разрешения. Разрешение будет действовать три часа, получить его можно раз в сутки. Предприятиям общественного питания разрешается работать только на доставку или онлайн.

Лицам, у которых есть билеты на международные и внутренние рейсы, разрешается выезд с места жительства или пребывания. Въехать в закрытый регион из-за границы можно на основании штампа о проживании в регионе в паспорте.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны.

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Всего в Азербайджане выявлено более 154,1 тыс. случаев заболевания COVID-19, выздоровели свыше 93,4 тыс. человек, умерли более 1,7 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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