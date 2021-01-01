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Поправки в Конституцию ,  
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Путин подписал закон о Государственном совете

Заседание Государственного совета
Заседание Государственного совета (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о Государственном совете. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон был подготовлен в исполнение пакета поправок к Конституции, которые расширили и закрепили в Основном законе статус и роль этого органа.

Первоначально Госсовет был создан Владимиром Путиным в 2000 году в качестве совещательного органа. Его главой является президент, в состав органа входят премьер-министр, председатели Совета Федерации и Госдумы, руководители администрации президента и главы регионов.

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В январе 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Основному закону, которые закрепляют статус Госсовета в Конституции. Позднее его вместе с остальными изменениями в Конституцию поддержали на всероссийском голосовании.

Далее документ определяющий состав, структуру и полномочия конституционного органа Путин внес на рассмотрение в Госдуму, где его одобрили. Согласно тексту документа, он будет состоять из президиума и комиссий, также в Госсовете могут быть созданы рабочие группы. Члены Госсовета будут принимать участие в разработке параметров проекта бюджета, а также утверждении критериев эффективности глав регионов, а также указывать на необходимость принять те или иные законы.

Из текста документа следует, что Госсовет должен обеспечить согласованную работу всех органов публичной власти, участвовать в разработке внешне- и внутриполитических задач, а также в обсуждении проекта бюджета и кадровой политики.

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