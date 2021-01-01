Путин внес в Госдуму законопроект о детских школах искусств

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, регулирующий работу детских школ искусств. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

В частности, законопроект вводит в закон «Об образовании» понятие «детская школа искусств», к нему относятся музыкальные, хоровые, художественные, хореографические, театральные, цирковые школы, а также школы художественных ремесел. Также в документе предлагается учитывать результаты обучения в детской школе искусств при поступлении в профильные образовательные учреждения. Кроме того, организация работы детских школ будет передана региональным министерствам культуры, а утверждение порядка образовательной деятельности в них — федеральному министерству.

«Данные положения направлены на приоритетный прием на обучение по названным образовательным программам наиболее одаренных в соответствующих видах искусств поступающих», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что в случае одобрения законопроекта новый порядок вступит в силу с 2022/23 учебного года.