Власти расширили зону «Дальневосточного гектара» в Забайкалье

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В Забайкальском крае программу бесплатного получения земли «Дальневосточный гектар» распространили на новые территории Ононского и Приаргунского районов. Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых серых зонах, закрытых от реализации по программе «Дальневосточный гектар», — уточняется в сообщении.

Заявку на приобретение «дальневосточных гектаров» можно бесплатно подать через сайт «НаДальнийВосток.РФ». Новые территории уже добавлены в систему.

Программа «Дальневосточный гектар» запущена в 2016 году. В Забайкалье она действует с 1 августа 2019 года, после того как этот край вошел в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Всего в программе участвуют 11 регионов ДФО.