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Общество ,  
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В Башкирии за ночь в двух пожарах погибли семь человек

Фото:ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии в ночь на 8 декабря произошло два пожара, возгорания зафиксировали в жилых домах сел Малый Менеуз Бижбулякского района и Ишмурзино Баймакского района. В обоих случаях погибли люди. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

В Малом Менеузе загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия спасателей происходило горение под кровлей одной части строения.

«В ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших: мужчина и женщина 1993 года рождения и их двое детей, 2013 и 2016 годов рождения», — уточняется в сообщении.

При пожаре в здании онкоцентра в Москве погибли два человека
Общество
Фото:msk_today / VK

Возгорание ликвидировали через 25 минут после поступления сигнала о пожаре в МЧС.

В ту же ночь в селе Ишмурзино начался пожар в жилом бревенчатом доме. Когда на место прибыли пожарные-добровольцы команды сельсовета, здание было охвачено огнем.

«В ходе тушения и разбора пожара обнаружены трое погибших: двое мужчин, 1985 и 1989 годов рождения, и женщина 1964 года рождения», — сообщили в МЧС.

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Возгорание потушили спустя примерно час после получения сигнала об инциденте.

В начале декабря в центре Москвы начался пожар в одном из закрытых на реконструкцию корпусов Московского международного онкологического центра. Как передавал ТАСС, вспыхнули строительные конструкции и бытовки. В итоге два человека погибли.

Башкирия пожар МЧС жертвы
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