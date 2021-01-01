В Башкирии за ночь в двух пожарах погибли семь человек

Фото: ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В Башкирии в ночь на 8 декабря произошло два пожара, возгорания зафиксировали в жилых домах сел Малый Менеуз Бижбулякского района и Ишмурзино Баймакского района. В обоих случаях погибли люди. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

В Малом Менеузе загорелся двухквартирный жилой дом. К моменту прибытия спасателей происходило горение под кровлей одной части строения.

«В ходе тушения пожара обнаружены четверо погибших: мужчина и женщина 1993 года рождения и их двое детей, 2013 и 2016 годов рождения», — уточняется в сообщении.

Возгорание ликвидировали через 25 минут после поступления сигнала о пожаре в МЧС.