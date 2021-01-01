При пожаре в здании онкоцентра в Москве погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в административном здании в центре Москвы, находящемся на реконструкции, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу: ул. Дурова, 26, стр. 5., поступило в 4:50 3 декабря. Загорелся третий этаж здания. Из постройки были спасены 27 рабочих.

В 6:03 пожар ликвидировали, огнем было охвачено 100 кв. метров. К тушению привлекли 88 человек и 27 единиц техники.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщало, что пожар возник в одном из закрытых на реконструкцию корпусов Московского международного онкологического центра. ТАСС уточнял, что вспыхнули строительные конструкции и бытовки.