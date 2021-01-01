Эксперт напомнил о запретах для жильцов многоквартирных домов с 2021 года

С января 2021 года вступает в силу постановление правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», которое содержит в том числе новые запреты для жильцов многоквартирных домов. Среди них — запрет хранить личные вещи на цокольных этажах и эксплуатировать газовые приборы в случае их неисправности, напомнил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, передает агентство «Прайм».

Кроме того, будет запрещено оставлять непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Несоблюдение вышеперечисленных требований может наказываться штрафом от 2 до 5 тыс. руб.

При этом Кричевский указал, что эти изменения не содержат принципиальных изменений для жильцов. «Люди, живущие в домах, которым не более 20 лет с момента ввода в эксплуатацию, точно могут спать спокойно», — отметил эксперт.

Согласно тому же постановлению, с 1 января 2021 года в России запретят курить, на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта. Исключение составят специально отведенные места.