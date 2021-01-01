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Общество ,  
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Власти разрешат бизнесу заказывать восстановление лесов

Фото:Сергей Фомин / Global Look Press
Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Для повышения качества лесовосстановления власти намеренны позволить лесничествам восстанавливать леса по заказу предпринимателей. Соответствующий законопроект анонсировала заместитель председателя правительства Виктория Абраменко, сообщил РБК ее представитель.

Предприятия, которые обязаны восстанавливать леса в качестве компенсации, смогут обратиться за этой услугой к региональным лесничествам.

«Лесничества, со своей стороны, должны будут взять обязательства не только по восстановлению лесов по заказу предпринимателей, но и обеспечить контроль за эффективностью этих работ — с соответствующим уходом за саженцами. Такой механизм позитивно отразится на экологии», — пояснила Абраменко.

Абрамченко поручила Минприроды изменить методики расчета ущерба экологии
Бизнес
Виктория Абрамченко

При этом законопроект не изменит обязательства для организаций, занимающихся вырубкой леса. Компании, использующие леса, должны будут восстанавливать их на площади, равной площади вырубленных насаждений. Однако нововведение позволит увеличить срок проведения лесовосстановительных работ с одного года до трех лет.

Абрамченко добавила, что сейчас ежегодная вырубка леса превышает его восстановление в среднем на 450 тыс. га. Таким образом, сейчас в России необходимо восстановление более 35 млн га леса.

Однако, несмотря на отрицательные данные по России, в Новосибирской области в 2019 году удалось восстановить 222,8% от вырубленного леса. К концу 2020 года власти региона планируют завершить лесовосстановительные работы еще на 5,85 тыс. гa.

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леса вырубка леса Виктория Абрамченко
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