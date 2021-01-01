Власти разрешат бизнесу заказывать восстановление лесов

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Для повышения качества лесовосстановления власти намеренны позволить лесничествам восстанавливать леса по заказу предпринимателей. Соответствующий законопроект анонсировала заместитель председателя правительства Виктория Абраменко, сообщил РБК ее представитель.

Предприятия, которые обязаны восстанавливать леса в качестве компенсации, смогут обратиться за этой услугой к региональным лесничествам.

«Лесничества, со своей стороны, должны будут взять обязательства не только по восстановлению лесов по заказу предпринимателей, но и обеспечить контроль за эффективностью этих работ — с соответствующим уходом за саженцами. Такой механизм позитивно отразится на экологии», — пояснила Абраменко.

При этом законопроект не изменит обязательства для организаций, занимающихся вырубкой леса. Компании, использующие леса, должны будут восстанавливать их на площади, равной площади вырубленных насаждений. Однако нововведение позволит увеличить срок проведения лесовосстановительных работ с одного года до трех лет.