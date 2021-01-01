Самолет Ан-24 из-за неисправности двигателя вернулся в аэропорт Якутска

Вылетевший из Якутска в Олекминск самолет Ан-24 авиакомпании «Полярные авиалинии» вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности в одном из двигателей. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта Якутска сообщило агентство ТАСС

«Вылет был в 06:45 (00:45 мск), неисправность была в одном из двигателей, и было принято решение вернуться в аэропорт. Вернулись в Якутск, посадка прошла штатно в 08:10 (02:20 мск). На борту находился 31 пассажир, в том числе один ребенок», — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что неисправность была зафиксирована в правом двигателе через несколько минут после взлета. При аварийной посадке никто не пострадал. Теперь пассажиры отправятся в Олекминск на резервном судне.

Ранее, 4 декабря, вылетевший из Петропавловска-Камчатского самолет Як-40 вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла. Это произошло при наборе высоты. На борту находились 21 пассажир и двое членов экипажа. Никто из них не пострадал. В связи с инцидентом региональная транспортная прокуратура начала проверку.