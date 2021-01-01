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Пресс-секретаря парламента Дагестана отстранили за высказывания в Сети

Начальника информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания Дагестана Уллубия Эрболатова отстранили от работы из-за высказываний в социальных сетях о руководителях и деятельности органов государственной власти. Сообщение об этом опубликовано на сайте парламента республики.

«Эрболатов Уллубий Абдуллаевич на своей странице в социальных сетях допустил публичные высказывания и оценку в отношении деятельности органов государственной власти и их руководителей, — говорится в сообщении. — В связи с этим <…> назначена служебная проверка, на время проведения которой, он отстранен от замещаемой должности».

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В пресс-службе уточнили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возможном освобождении Эрболатова от должности.

Как сообщает портал «Новое дело», незадолго до этого Эрболатов в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором назвал государственного секретаря Дагестана Хизри Абакарова «решалой». В сообщении парламента региона не уточняется, какое именно заявление стало причиной отстранения.

Дагестан соцсети
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