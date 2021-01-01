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В Петербурге девочка получила травму глаза в ходе игры с пистолетом отца

Фото:Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Полицейские начали проверку после того, как шестилетняя девочка в Сестрорецке получила травму из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом рассказали РБК в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Дубковском шоссе 5 декабря. В пресс-службе ведомства сообщили, что, по предварительным данным, девочка получила ожог роговицы глаза из-за неосторожного обращения с газовым пистолетом, который ее отец оставил на полке в одной из комнат.

«После оказания медицинской помощи ребенок был направлен на амбулаторное лечение», — отметили в пресс-службе.

Ранее РБК сообщал о смерти в Москве ребенка, который выпил уксусную кислоту. Следователи установили, что двухлетний мальчик был оставлен родителями без присмотра. Младенца госпитализировали в реанимационное отделение Сергиево-Посадской районной больницы с диагнозом «ожог пищевода», где он впоследствии скончался.

Санкт-Петербург Сестрорецк дети новости
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