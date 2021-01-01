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Сенегальские рыбаки заразились неизвестной болезнью

В западноафриканском Сенегале около 200 человек заразились неизвестной болезнью, предполагается, что они подхватили ее в открытом океане. Об этом сообщает сенегальская газета Sud Quotidien.

«Накануне было 82 пациента, но позже нам сказали, что как минимум 200 человек пострадали от этого», — заявил губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салл.

По данным властей, все заболевшие рыбачили в одном и том же районе Атлантического океана. После появления зараженных введен временный запрет рыбного промысла на этом участке, будут взяты пробы воды на анализ.

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Как пишет издание, больные покрываются струпьями, страдают сильным зудом по всему телу и раздражением глаз. Пострадавшие рыбаки, как передает сенегальская газета Le Soleil, утверждают, что больше всего оказываются поражены те части тела, которые контактировали с океанской водой.

Всех заболевших с подобными симптомами, по данным газеты Сенегала Dacar Actu, изолируют в прибрежном городе Рюфиск. Около него находится предполагаемо опасный океанский участок. Для зараженных выделили городской стадион.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

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В конце сентября на Камчатке жители сообщили о массовой гибели морских животных, выбросившихся на берег. Сотрудники Кроноцкого заповедника пришли к выводу, что в загрязненной акватории погибли более 90% донных организмов на глубине 10–15 м. Местные серферы также пожаловались на жжение в глазах после купания и тошноту.

Точную причину случившегося выяснить не удалось, проверки не выявили утечек нефтепродуктов либо достаточных следов ракетного топлива, а у пострадавших не зафиксировали токсического отравления. Согласно основной версии, причиной могли стать природные явления, токсичные водоросли.

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