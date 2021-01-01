Сенегальские рыбаки заразились неизвестной болезнью

В западноафриканском Сенегале около 200 человек заразились неизвестной болезнью, предполагается, что они подхватили ее в открытом океане. Об этом сообщает сенегальская газета Sud Quotidien.

«Накануне было 82 пациента, но позже нам сказали, что как минимум 200 человек пострадали от этого», — заявил губернатор столичного региона страны Аль Хассан Салл.

По данным властей, все заболевшие рыбачили в одном и том же районе Атлантического океана. После появления зараженных введен временный запрет рыбного промысла на этом участке, будут взяты пробы воды на анализ.

Как пишет издание, больные покрываются струпьями, страдают сильным зудом по всему телу и раздражением глаз. Пострадавшие рыбаки, как передает сенегальская газета Le Soleil, утверждают, что больше всего оказываются поражены те части тела, которые контактировали с океанской водой.