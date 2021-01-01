Чемезов допустил создание легкого истребителя пятого поколения на экспорт

Сергей Чемезов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Корпорация «Ростех» изучает возможность создания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения. В будущем компания может начать поставлять его за границу. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на пресс-конференции.

«Мы считаем, что это перспективный самолет, и рассматриваем в том числе различные варианты кооперации с зарубежными партнерами», — указал он.

Чемезов уточнил, что работу в этом направлении компания ведет за собственный счет, поскольку Министерство обороны России пока не заказывало подобные самолеты. В таком случае «Ростех» имеет право продавать свои разработки другим странам.

Как пояснил Чемезов, планируется создать универсальную машину, «в пилотируемом и беспилотном вариантах».