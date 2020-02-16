В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

«Инспекторы охотнадзора уже побывали на месте [аварии], они подтвердили факт столкновения», — сказал он.

Арамилев отметил, что, судя по следам животного, тигр ушел в лес. Он сообщил, что в результате молодой самец погиб от полученных травм. По словам директора центра, специалисты охотнадзора нашли тело тигра.

«В этот район мы уже отправили ветеринаров и клетку в надежде спасти животное. К сожалению, не успели», — рассказал Арамилев.

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