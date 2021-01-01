Чубайс выстрелил из гаубицы в Петербурге «в ознаменование новой миссии»

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Бывший глава госкорпорации «Роснано», спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30 из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в честь назначения на новую должность. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)», — написал Чубайс.

Правительство России поручило уволить Анатолия Чубайса с должности главы «Роснано» 3 декабря. Вместо него на этот пост была предложена кандидатура первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова. На следующий день Совет директоров компании утвердил кандидатуру Куликова сроком на пять лет. В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на новую должность.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, после вступления в новую должность Чубайс не будет являться государственным служащим и сотрудником администрации президента.

Анатолий Чубайс был генеральным директором «Роснано» с 2008 года. Тогда компания называлась «Российской корпорацией нанотехнологий». После того как в 2011 году госкорпорация была преобразована в акционерное общество, Чубайс стал председателем правления компании. В 2013 году Чубайс стал председателем правления управляющей компании «Роснано».