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Минобрнауки пообещало увеличить число бюджетных мест в региональных вузах

Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Количество бюджетных мест в региональных вузах России планируется увеличить до 2024 года. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

По его словам, основными направлениями станут медицина, ИТ и образование.

«В этом учебном году 11 400 [бюджетных мест] было добавлено, и теперь до 2024 года будет ежегодно количество бюджетных мест увеличиваться. Если брать специальности, направления и примерно тенденции, в основном это ИТ, здравоохранение — подготовка медиков, врачей, и в области образования — подготовка учителей», — сказал министр.

Фальков отметил, что ведомство не стало сокращать количество бюджетных мест в Москве и Санкт-Петербурге. По словам министра, к середине мая 2021 года будет проведено перераспределение, чтобы вузы могли знать, сколько у них будет бюджетных мест в 2022 году. Фальков добавил, что в 2021 году региональным вузам добавили 35 тыс. бюджетных мест.

Министр также сообщил, что весной 2021 года планируется обсудить решение не повышать стоимость обучения в российских вузах в следующем учебном году.

«Я думаю, что это решение будет принято где-то в апреле — мае исходя из той ситуации, в которой мы будем находиться», — заявил Фальков.

По его словам, в этом случае следует принимать во внимание не только пандемию коронавируса, но и общую экономическую ситуацию в стране.

Говоря о снижении стоимости обучения в вузах, министр отметил, что его нужно увязывать с качеством. «Если вуз удаленно обеспечивает качество образования, то и оснований нет для снижения стоимости», — пояснил Фальков.

В Минобрнауки назвали число дополнительных бюджетных мест в вузах
Общество
Фото:АГН «Москва»

В мае с инициативой увеличения числа бюджетных мест выступил президент России Владимир Путин. Как отмечал глава государства, не менее 60% выпускников школ должны иметь возможность претендовать на бесплатное обучение в вузе.

Минобрнауки Валерий Фальков вузы высшее образование
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