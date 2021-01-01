В Новосибирске арестовали подозреваемых в избиении женщины и угоне машины

Фото: МВД России

В Первомайском районе Новосибирска четверо мужчин, трое из которых несовершеннолетние, угнали автомобиль и избили его владелицу. Об этом сообщает следственный комитет по Новосибирской области.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Видео: МВД России

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По данным следствия, одному из нападавших 23 года, двум — 15 и еще одному — 16. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники избили хозяйку Honda Fit, после чего ездили на автомобиле по Первомайскому району. Не справившись с управлением, молодые люди въехали в сугроб, после чего были задержаны сотрудниками ГИБДД.