Собянин исключил ограничение плановой медпомощи в московских клиниках

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Московские городские клиники не перестанут оказывать плановую медицинскую помощь пациентам, несмотря на пандемию. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы не выводим из плановой помощи наши клиники, но те резервные госпитали, которые мы создали, мы увеличим их мощности и технологические и медицинские возможности. Например, на ВДНХ мы не только открыли тысячу коек, но еще дополнительно 200 коек реанимации», — сказал мэр.

Речь идет о пяти резервных госпиталях в Москве, которые были построены еще весной. В октябре они вновь открылись для лечения пациентов с коронавирусом. Во временные госпитали поступают пациенты с легкой или средней формой заболевания. Однако в них также имеются палаты интенсивной терапии и аппараты ИВЛ.

Также в ходе интервью телеканалу Собянин рассказал о вакцинации москвичей. По его словам, для победы над коронавирусом в столице необходимо привить до 7 млн человек. Москва — первый регион России, который включился в программу массовой вакцинации. Сейчас сделать прививку могут работники учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты.