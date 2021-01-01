Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Допрос подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Видео Общество, 11:38 В России за сутки от коронавируса умерли 457 человек Общество, 11:26 Форум «Итоги года с РБК. Рынок недвижимости 2020» состоится 9 декабря Партнерский материал, 11:24 В России впервые выявили более 29 тыс. заражений COVID-19 за сутки Общество, 11:24 В Москве за сутки выявили более 7,5 тыс. зараженных COVID-19 Общество, 11:22 Во Приморье восстановили движение по мосту на остров Русский Общество, 11:19 Тренер «Уфы» Рахимов не полетел на матч с «Ростовом» из-за давления Спорт, 11:00 Левередж. Что это и почему позволяет зарабатывать на криптовалюте больше Крипто, 11:00 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 10:59 Похороны Виктора Понедельника пройдут в Ростове Спорт, 10:50 Как придумать стоящую бизнес-идею: пять советов Pro, 10:46 В Ростове загорелся павильон с пиротехникой. Видео Общество, 10:40 Глава CDC предупредил о сложнейшей зиме в истории здравоохранения США Общество, 10:20 МЧС отправило в Нагорный Карабах пиротехников и кинологов Политика, 10:12
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Общество ,  
0 

Во Приморье восстановили движение по мосту на остров Русский

Фото:Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Движение по мосту на остров Русский возобновилось после завершения работ по очистке вант моста от последствий ледяного дождя. Об этом сообщила пресс-служба обслуживающей мост организации ДСД «Дальний Восток».

«Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных отложений, очищено 11 тыс. кв. м поверхности пилонов», — пояснил директор компании Сергей Петраев.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

На церемонии открытия моста глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в связи с успешным выполнением основного объема работ по ликвидации последствий стихии, в понедельник в регионе намерены снять режим ЧС.

«Этот день приближали все люди как могли. И он состоялся, когда можно будет уже завтра к вечеру снять режим ЧС», — сказал он.

Осадки в виде ледяного дождя в Приморском крае начались с в ночь с 18 на 19 ноября. Из-за стихии произошел обрыв линий электропередач, падение деревьев и различных конструкций. В результате без тепла и электричества остались около 180 тыс. человек. Тогда власти региона приняли решение ввести режим ЧС, он был объявлен с 20 ноября. На ликвидацию последствий непогоды правительство выделило Приморью 700 млн руб.

остров Русский мост Владивосток ледяной дождь
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
В Приморье введут режим ЧС из-за ледяного дождя и тайфуна
Общество
Последствия ледяного дождя во Владивостоке. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter