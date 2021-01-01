Во Приморье восстановили движение по мосту на остров Русский

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Движение по мосту на остров Русский возобновилось после завершения работ по очистке вант моста от последствий ледяного дождя. Об этом сообщила пресс-служба обслуживающей мост организации ДСД «Дальний Восток».

«Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 м, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. т ледяных отложений, очищено 11 тыс. кв. м поверхности пилонов», — пояснил директор компании Сергей Петраев.

На церемонии открытия моста глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в связи с успешным выполнением основного объема работ по ликвидации последствий стихии, в понедельник в регионе намерены снять режим ЧС.

«Этот день приближали все люди как могли. И он состоялся, когда можно будет уже завтра к вечеру снять режим ЧС», — сказал он.