В Москве за сутки выявили более 7,5 тыс. зараженных COVID-19

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За минувшие сутки в столичном регионе коронавирусную инфекцию подтвердили у 7512 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее число заболевших в Москве за время пандемии увеличилось до 647,5 тыс. человек. Всего в России зарегистрировано свыше 1,4 млн. случаев COVID-19.

За сутки в Москве умерли 72 человека, вылечились более 5,5 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, в столице увеличилось до 490 844 человек.

Накануне в столице был зарегистрирован рекордный суточный прирост заболевших — 7993 случая. Боле 1,6 тыс. человек были госпитализированы, 456 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Для борьбы с инфекцией российский НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал вакцину от коронавируса «Спутник V». Ее зарегистрировали 11 августа. В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 5 октября в городе будут открыты прививочные пункты, в которых люди из групп риска (врачи, учителя, социальные работники и тд), смогут сделать прививку. Меньше чем за сутки на процедуру записались более 5 тыс. человек.