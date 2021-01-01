В Ростове загорелся павильон с пиротехникой

В Ростове-на-Дону на рынке «Классик» горит павильон с пиротехникой, сообщается на странице регионального главка ведомства в Instagram.

Возгоранию присвоили наивысший, четвертый ранг сложности, в тушении задействовали 144 человека и 44 единицы техники.

Площадь возгорания составляет 3 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС, передает ТАСС.

Ранее, 6 октября, в Аксайском районе Ростовской области произошел пожар на складах с пиротехникой и макулатурой. Тогда огонь распространился на площади 220 кв. м. Чтобы потушить огонь понадобились 36 человек и 10 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.