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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые назвали возможное число жертв COVID-19 в США к апрелю 2021 года

К апрелю следующего года число умерших от коронавирусной инфекции американцев может увеличиться до 539 тыс. человек, несмотря на массовую вакцинацию населения. К такому выводу пришли специалисты Института систем измерений и анализа при Университете Вашингтон. Данные исследования опубликованы на сайте института.

«Массовая вакцинация населения в 2021 году даст нам путь к нормальной жизни, но впереди нас ждут еще несколько тяжелых месяцев. Мы должны быть бдительными и защищаться от вируса по крайней мере до апреля», — пояснил глава института Кристофер Мюррей. По его мнению, именно в апреле будет заметен первый эффект от массовой вакцинации.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

При этом, согласно данным исследования, если вакцина станет доступна для населения быстрее, чем рассчитывают ученые, число жертв COVID-19 может сократиться до 528 тыс. человек. Если же массовая вакцинация будет развиваться согласно ожиданиям экспертов, но 95% населения будут носить маски, количество умерших уменьшится до 473 тыс. человек. Однако, если масочный режим не будет соблюдаться, даже с началом вакцинации к апрелю могут умереть порядка 770 тыс. американцев.

Как сообщает американский Университет Джона Хопкинса, ежедневно в США от COVID-19 умирают более 2 тыс. человек. По данным на 5 декабря, за сутки в стране умерли 2607 человек. Всего в стране зарегистрировано свыше 278 тыс. летальных исходов из более 14,5 млн случаев заражения. Таким образом, США является лидером по уровню заболеваемости в мире.

коронавирус США
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