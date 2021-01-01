В Турции зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

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В Турции за сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса, следует из данных Министерства здравоохранения республики.

За последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 196 человек — это максимум с начала пандемии. С 17 ноября число смертей ежедневно превышает 100. Общее количество умерших достигло 14 705.

В Турции за сутки зафиксировали 31 896 случаев заражения коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 составило 533 198.

В конце ноября Минздрав заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции в нескольких крупных турецких городах. В частности, речь шла о Стамбуле, Бурсе, Коджаэли, Измире.