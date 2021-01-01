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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Фото:Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Турции за сутки зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса, следует из данных Министерства здравоохранения республики.

За последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 196 человек — это максимум с начала пандемии. С 17 ноября число смертей ежедневно превышает 100. Общее количество умерших достигло 14 705.

В Турции за сутки зафиксировали 31 896 случаев заражения коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 составило 533 198.

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В конце ноября Минздрав заявил о начале третьей волны коронавирусной инфекции в нескольких крупных турецких городах. В частности, речь шла о Стамбуле, Бурсе, Коджаэли, Измире.

Позднее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ужесточении мер против распространения инфекции. В стране был введен комендантский час в выходные, который действует круглосуточно с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. В будние дни на улицу нельзя выходить в ночное время.

Также в Турции до конца года закрыты все кинотеатры, школьники переведены на дистанционку. Эрдоган сообщал, что вакцинация от коронавируса в республике может начаться уже в декабре.

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