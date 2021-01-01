СК возбудил дело об убийстве главреда газеты «Знамя» в Тульской области

Фото: СК РФ

Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

ТАСС и «Интерфакс» уточняют, что убитым является главный редактор районной газеты «Знамя» Сергей Ванеев.

По данным СК, 54-летний мужчина был найден мертвым днем 5 декабря в одном из домов на улице 7-й Съезд Советов в городе Узловая, ему нанесли удар ножом в область грудной клетки.

Подозреваемый уже установлен, это 27-летний знакомый убитого. Следователи полагают, что мужчина, находясь дома у своей жертвы, поссорился с хозяином и ударил его ножом. В момент убийства подозреваемый был пьян. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).