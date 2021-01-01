Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Pfizer сообщила о сокращении выпуска вакцин из-за проблем с поставками Общество, 21:40 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 декабря Общество, 21:32 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 21:26 СК возбудил дело об убийстве главреда газеты «Знамя» в Тульской области Общество, 21:09 «Краснодар» забил пять голов «Ротору» в чемпионате России Спорт, 21:08 В Минфине допустили прохождение пика потребления нефти Экономика, 21:08 «Зенит» выиграл первый за месяц матч в чемпионате России Спорт, 20:56 Более 20 человек задержали в ходе демонстрации в Париже Общество, 20:49 «Манчестер Сити» одержал победу в 700-м матче Гвардиолы Спорт, 20:48 «Рубин» начал переговоры о переходе футболиста «Спартака» Спорт, 20:33 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 20:30 Time поместил на обложку «худший год в истории» Технологии и медиа, 20:25 Российские биатлонистки заняли четвертое место в эстафете на Кубке мира Спорт, 20:00 Еще один регион объявил 31 декабря выходным днем Общество, 19:57
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Общество ,  
0 

СК возбудил дело об убийстве главреда газеты «Знамя» в Тульской области

Фото:СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи в Тульской области возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

ТАСС и «Интерфакс» уточняют, что убитым является главный редактор районной газеты «Знамя» Сергей Ванеев.

По данным СК, 54-летний мужчина был найден мертвым днем 5 декабря в одном из домов на улице 7-й Съезд Советов в городе Узловая, ему нанесли удар ножом в область грудной клетки.

Адвокат сообщил об отказе СК в деле о доведении Славиной до самоубийства
Общество
Ирина Славина

Подозреваемый уже установлен, это 27-летний знакомый убитого. Следователи полагают, что мужчина, находясь дома у своей жертвы, поссорился с хозяином и ударил его ножом. В момент убийства подозреваемый был пьян. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

«Интерфакс» сообщает, что гибель журналиста не связана с его работой.

Сергей Ванеев пришел в узловскую газету «Знамя» в 1987 году. Сначала он работал корреспондентом, а в 1992 году стал главным редактором издания.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
Тульская область убийство главный редактор
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве 26 пенсионерок жителя Казани
Общество
В Петербурге арестовали обвиняемую в убийстве мужа модель
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter