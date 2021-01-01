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Выборы президента США ,  
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Штаб Трампа потратил около $9 млн на пересмотр итогов выборов

Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа потратил около $9 млн на попытки оспорить результаты выборов главы государства в судах некоторых штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет штаба.

Согласно отчету, потраченные в период с 15 октября по 23 ноября $8,8 млн классифицируются как расходы, связанные с «пересчетом».

Больше всего штаб потратил на оплату частичного пересчета голосов в Висконсине — $3 млн, что в итоге увеличило лидерство демократа Джо Байдена на 87 голосов.

Почти $2,3 млн ушло на юристов и консультантов. Один из юристов штаба Дженна Эллис за свою работу в течение ноября получила $30 тыс. Еще $2,2 млн ушло на рекламные сообщения, отмечает агентство.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Официальные итоги выборов пока не объявили, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу демократу Джо Байдену. По данным CNN, он набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232 голоса. Для победы было необходимо получить минимум 270 голосов.

Штаб Трампа не признал результаты выборов и заявил о масштабных махинациях. После этого команда республиканца потребовала пересчет голосов в некоторых штатах США. Тем не менее после пересчета преимущество все равно осталось за Байденом, причем он даже увеличил отрыв от соперника.

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Ряд штатов, таких как Невада, Мичиган, Аризона и Висконсин, отклонил иски с требованием признать Трампа победителем на выборах.

Дональд Трамп выборы итоги
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