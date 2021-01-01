Штаб Трампа потратил около $9 млн на пересмотр итогов выборов

Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа потратил около $9 млн на попытки оспорить результаты выборов главы государства в судах некоторых штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет штаба.

Согласно отчету, потраченные в период с 15 октября по 23 ноября $8,8 млн классифицируются как расходы, связанные с «пересчетом».

Больше всего штаб потратил на оплату частичного пересчета голосов в Висконсине — $3 млн, что в итоге увеличило лидерство демократа Джо Байдена на 87 голосов.

Почти $2,3 млн ушло на юристов и консультантов. Один из юристов штаба Дженна Эллис за свою работу в течение ноября получила $30 тыс. Еще $2,2 млн ушло на рекламные сообщения, отмечает агентство.