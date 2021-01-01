В России разрешат зажигать в зданиях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны
«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 м», — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе пояснили, что это изменение будет предусмотрено новой редакцией правил противопожарного режима. При этом более мощные петарды и салюты будет разрешено использовать только на улице, а для запуска пиротехники выше третьего класса потребуются специальные разрешения.
На данный момент в зданиях разрешено использовать изделия только первого класса, в том числе бенгальские огни и хлопушки. Применение в помещении любых изделий более высокого уровня опасности пока запрещено.