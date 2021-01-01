В России разрешат зажигать в зданиях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны

Пиротехнические изделия не выше второго класса опасности, в том числе небольшие фейерверки-фонтаны и мелкие петарды, можно будет использовать в зданиях с 1 января 2021 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 м», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе пояснили, что это изменение будет предусмотрено новой редакцией правил противопожарного режима. При этом более мощные петарды и салюты будет разрешено использовать только на улице, а для запуска пиротехники выше третьего класса потребуются специальные разрешения.

На данный момент в зданиях разрешено использовать изделия только первого класса, в том числе бенгальские огни и хлопушки. Применение в помещении любых изделий более высокого уровня опасности пока запрещено.