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В России разрешат зажигать в зданиях мелкие петарды и фейерверки-фонтаны

Пиротехнические изделия не выше второго класса опасности, в том числе небольшие фейерверки-фонтаны и мелкие петарды, можно будет использовать в зданиях с 1 января 2021 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«С 1 января 2021 года в зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий не выше второго класса опасности, радиус опасной зоны которых не превышает 5 м», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе пояснили, что это изменение будет предусмотрено новой редакцией правил противопожарного режима. При этом более мощные петарды и салюты будет разрешено использовать только на улице, а для запуска пиротехники выше третьего класса потребуются специальные разрешения.

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На данный момент в зданиях разрешено использовать изделия только первого класса, в том числе бенгальские огни и хлопушки. Применение в помещении любых изделий более высокого уровня опасности пока запрещено.

Помимо смягчающего нововведения в правила противопожарного режима также будут добавлены некоторые ограничения. Например, с 1 января будут установлены дополнительные требования для проведения фейерверков на массовых мероприятиях. Организаторам придется составлять схемы местности с указанием пунктов размещения пиротехники, указывать границы зоны безопасности, а также выделять места для хранения и утилизации продукции. Также все изделия должны во время всего мероприятия находиться под присмотром. За нарушение этих требований будет предусмотрена административная ответственность.

В ноябре в Рязани загорелся торгово-развлекательный центр «М5 Молл». По данным прокуратуры, причиной возгорания стало неосторожное обращение с пиротехникой. Виновники инцидента пытались потушить пламя, но сделать это не удалось. В результате огонь распространился на площади около 500 кв. м. О пострадавших не сообщалось.

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